Il nuovo ct Bennati vuole il Mondiale: “Non ho la bacchetta magica”

Il nuovo ct Bennati al timone della Nazionale Azzurra di Ciclismo ha chiaro il suo prossimo obiettivo: il Mondiale. Come riportato da Tuttobiciweb, Bennati ha affermato: “Sono determinato, so di non avere la bacchetta magica ma ho come obiettivo riportare in Italia il titolo mondiale che manca dal 2008. Ho smesso da poco e forse questo è uno dei miei punti di forza. Ho un ottimo rapporto con tutti i corridori, ho avuto una grande amicizia con Franco Ballerini, che è stato anche il mio testimone di nozze, ma quando ha deciso di lasciarmi a casa lo ha fatto tranquillamente, perché amicizia e ruolo ricoperto devono sempre essere separati”.

Il nuovo ct Bennati entusiasta per il nuovo incarico

Bennati è entusiasta per il nuovo incarico da commissario tecnico della Nazionale Azzurra di ciclismo. Al riguardo ha sottolineato: “Arrivare a questo ruolo è sempre stato uno dei miei desideri, ma non pensavo certo di arrivare così presto, quando è arrivata questa nuova presidenza non pensavo di rientrare nei loro piani. Conosco bene Roberto madio, non conoscevo il presidente Dagnoni, tutto è nato un mese e mezzo fa e confesso che devo ancora metabolizzare bene questo mio nuovo ruolo. Un ruolo di grande responsabilità, un ruolo prestigioso del quale sono orgoglioso”.

Non resta quindi che augurare un buon lavoro al nuovo ct azzurro.