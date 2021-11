Martinelli svela la gestione di Nibali che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Astana per uno dei classici “ritorno a casa”. Il direttore sportivo del team Kazako ha spiegato a Tuttobici come gestirà lo Squalo dello Stretto. Al riguardo ha chiosato: “Non ci siamo mai guardati da avversari, in cuor mio speravo potesse ritornare ma temevo fosse quasi impossibile invece in quattro e quattr’otto siamo riusciti a riportarlo da noi. Sono davvero felice di tornare a lavorare con lui”.

Martinelli svela la gestione di Nibali. Le dichiarazioni

Martinelli ha poi aggiunto: “Il mio desiderio è che corra libero, senza l’assillo del risultato, in grado di inventarsi un numero dei suoi, sereno come non è mai stato perché, essendo Nibali, da lui tutti si aspettano sempre che lotti per la classifica. Qui ritrova uno staff con cui ha vinto tanto e con cui si sente a casa, è questo che lo ha convinto. Voleva tornare dove è stato bene”. Come andrà la stagione di Nibali? Dopo la pausa natalizia si ripartirà con nuove corse e nuovi trofei da conquistare e mettere in bacheca. Sarà l’ultima stagione dello Squalo dello Stretto? Non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprirlo e conoscere tutti gli appuntamenti del suo calendario ciclistico 2022.