Ciclismo, Reverberi rivela: “Cassani collabora con noi”

Nel ciclismo professionistico italiano si punta a riportare la formazione italiana di WorldTour alla vetta. Ci pensa spesso Bruno Reverberi che è intervenuto a Radiocorsa. Qui ha ammesso che per riportare l’Italia a brillare c’è bisogno di una colonna di questo sport, ovvero Davide Cassani. Ecco quindi che la collaborazione è in atto.

“Fantomatica niente del tutto, Davide Cassani sta lavorando e noi abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con lui. L’obiettivo è quello di creare una Professional forte per conquistare poi il diritto di entrare a far parte del WorldTour. Non c’è altra strada, visto il sistema di classifiche discutibile (in realtà Reverberi utilizza un aggettivo molto più colorito, ndr) che porta i due migliori ProTeam a partecipare a tutte le corse del WorldTour e la terza ad essere invitata a tutte le corse in linea“.

Reverberi e la collaborazione con Cassani

“La squadra è nostra, è Davide che viene a collaborare con noi. Il progetto è quello di provare ad ingaggiare quattro o cinque corridori di valore, possibilmente italiani, per puntare a vincere e a fare punti nelle corse più importanti e quindi risalire la classifica per arrivare al WorldTour. Ma ci vogliono i soldi…“.

Infine la puntualizzazione: «La Bardiani CSF Faizané ha un programma a lungo termine ed è sostenuta da sponsor che hanno aderito a questo programma e lo sostengono, quindi noi andiamo avanti con il nostro progetto che quest’anno si apre in maniera importante verso gli Under 23, ma se arrivassero nuovi investimenti sarebbero ben accetti e allora le prospettive potrebbero cambiare radicalmente».