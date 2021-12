Davide Cassani denuncia: “La stupidità non ha mai fine”

Davide Cassani denuncia su Facebook il gesto di alcune persone che hanno imbrattato un cartello, messo per salvaguardare i ciclisti. Al riguardo, l’ex ct della Nazionale Azzurra ha scritto: “I cretini hanno molti modi per fare capire di essere tali. Uno, assolutamente inedito, l’ho scoperto oggi quando, percorrendo una bellissima strada a due passi dal centro di Torino, ho notato un cartello diventato ormai cieco, inutile. Il cartello in questione era stato messo per salvaguardare i ciclisti che in quella strada passano numerosi”. Cosa accadrà?

Davide Cassani denuncia. Le dichiarazioni

Cassani ha pubblicato nel suo profilo social, direttamente la foto del cartello, in modo da rafforzare la propria denuncia. L’ex ct azzurro ha poi aggiunto: “Un cretino, un idiota ha pensato bene di imbrattare il cartello e metterlo fuori uso. La stupidità non ha mai fine. Che bisogno c’è in un mondo che ha già tanti problemi aggiungere un gesto del genere? Che gusto si prova nel fare una cosa del genere?”. Ancora una volta viene toccata la sicurezza dei ciclisti, argomento negli anni che è stato più volte trattato per sensibilizzare le persone soprattutto in virtù dei troppi incidenti che si stanno verificando sulle strade e vedono vittime molti ciclisti.