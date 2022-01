Ciclismo, Cassani torna in pista, ecco come

La storia del ciclismo italiano è ricca di personaggi che hanno fatto grande questa disciplina. Tra i tanti nomi sicuramente figura quello di Davide Cassani. Prima da corridore e poi come CT ha conquistato numerosi riconoscimenti. Nel settembre del 2021 ha deciso di abbandonare il ruolo da Commissario Tecnico della nazionale di ciclismo per andare verso altri lidi. La scelta di dire addio alla Nazionale è stata sicuramente molto sofferta, specialmente dai tifosi che in lui hanno visto il vero condottiero. Ora la scelta su come sarà il suo futuro sembra ormai tracciata. Vediamola insieme.

Cassani torna con un suo team

Classe 1961, Davide Cassani è ricordato da molti addetti ai lavori con affetto ed enorme stima. Questo in particolar modo con il ruolo da CT. Durante il suo mandato la nazionale conquista due mondiali a cronometro (entrambi vinti da Filippo Ganna nel 2020 e nel 2021) e quattro europei in linea (Matteo Trentin nel 2018, Elia Viviani nel 2019, Giacomo Nizzolo nel 2020, Sonny Colbrelli nel 2021). Sfiora il titolo iridato della prova in linea nel 2019, con l’argento di Matteo Trentin, battuto nella volata a tre all’arrivo dal danese Mads Pedersen.

Ecco quindi che dopo questa incredibile avventura, è pronto a tornare. Lo fa, ma no come commentatore Rai, ma come vero e proprio protagonista dopo otto anni di Nazionale. Il piano è ormai pronto, bisogna semplicemente spiegare ai tifosi le intenzioni. L’idea è quella di creare un proprio team. Gli sponsor italiani sono pronti a supportare l’idea di Cassani, il budget è di 12 milioni. Le bici Pinarello e Trentin le scelte. Resta da capire quando partire. Le indiscrezioni rilanciano già quest’anno. Tutto verrà svelato ufficialmente ad aprile, con tutti i dettagli dell’operazione per il suo ritorno. Comunque è certo che sarà un progetto nuovo che partirà d’ala base. Probabile una collaborazione con la Bardiani di Reverberi.