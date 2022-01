Egan Bernal risponde ai trattamenti. Il bollettino

Egan Bernal risponde ai trattamenti dopo i due interventi subiti. Il corridore dopo il terribile incidente si trova in terapia intensiva, ma le sue condizioni stanno miglioramento. La Clinica Universitaria colombiana La Sabana, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato: “In questo momento il paziente è cosciente. Riesce a muovere le quattro estremità”. La clinica inoltre fa sapere che il corridore sta rispondendo in maniera eccellente ai trattamenti.

Egan Bernal risponde ai trattamenti

Egan Bernal ha tenuto tutti con il fiato in sospeso dopo il brutto incidente di cui è stato vittima negli scorsi giorni. In una sessione di allenamento infatti era andato a sbattere contro la parte posteriore di un autobus fermatosi per far scendere un passeggero. Il colombiano fin da subito è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, soprattutto per le fratture di femore e rotula. Inoltre, il corridore è stato sottoposto ad ulteriore intervento per stabilizzare sei vertebre (dalla T3 alla T8).

Sulle condizioni future di Bernal in questa fase di cure, la clinica ha fatto sapere: “”E continueremo a informare ogni volta che ci sarà un cambio sostanziale della situazione”. Non resta quindi che fare un grande in bocca al lupo ad Egan Bernal, nella speranza di una pronta guarigione e di rivederlo presto in sella alla sua bicicletta.