Egan Bernal, tolto il drenaggio. Le condizioni

Egan Bernal prosegue coi miglioramenti nella Clinica Universidad de La Sabana, dove si trova ricoverato ormai da otto giorni dopo il terribile incidente con la sua bicicletta durante una sessione di allenamento. La clinica ha fatto sapere che: “Prosegue favorevolmente il processo di recupero”. Inoltre, al corridore, i medici hanno tolto il drenaggio al polmone, collassato in seguito ad uno pneumotorace da trauma.

Egan Bernal, le condizioni del corridore

I medici hanno precisato sul drenaggio tolto al polmone: “Questo permette di proseguire in maniera soddisfacente nel trattamento del trauma toracico”. Fortunatamente dal bollettino medico si apprende anche che non si presentano segni di infezione e l’equipe medica è concentrata sul controllo e la gestione del dolore. Non è certo ancora, il periodo in cui dovrà stare ancora in ospedale. La nota positiva oltre i costanti miglioramenti è anche il fatto che Bernal venerdì ha parlato per la prima volta dopo l’incidente. Nello specifico aveva spiegato che c’era il 95% di rimanere paraplegico dopo il terribile impatto.

Quando il corridore verrà dimesso, dovrà sicuramente sottoporsi ad un importante periodo di riabilitazione.

Non resta che fare gli auguri di una pronta guarigione e un grosso in bocca al lupo al corridore colombiano del team Ineos Egan Bernal