Fabio Aru programma il futuro. Le dichiarazioni

Fabio Aru programma il futuro in questo 2022 appena iniziato. Dopo il ritiro dal ciclismo professionistico avvenuto al termine della Vuelta di Spagna, il Cavaliere dei Quattro Mori si è preso del tempo per rifiatare in vista di riprogrammare il suo futuro che probabilmente sarà ancora nel mondo delle due ruote. In vacanza in Sardegna, come riportato da quibicisport, ha raccontato: “Le priorità sono cambiate è inevitabile. Ma la passione per la bici e, in generale, per lo sport non mi abbandoneranno mai”.

Fabio Aru programma il futuro. Le parole

Fabio Aru ha poi proseguito nel suo racconto chiosando: “Continuo a pedalare, almeno tre volte alla settimana, inoltre corro a piedi anche 20 km. Lo faccio per stare bene, non ho in programma nessuna gara ma praticare attività fisica sarà sempre una parte essenziale della mia persona”.

Sul suo futuro ha invece precisato: “Rimarrò nell’ambiente del ciclismo, ci sono vari progetti in programma. Il ciclismo farà sempre parte della mia vita, la precisione e la continua ricerca del dettaglio sono due virtù apprese in questi anni che mi accompagneranno ancora ogni giorno. Vedremo strada facendo cosa mi riserverà il futuro: io sono pronto a mettermi in gioco, consapevole che ogni nuova opportunità che si prospetta deve essere colta per crescere umanamente”.