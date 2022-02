UAE Tour 2022, programma, orario, info diretta tv e streaming

UAE Tour 2022 apre ufficialmente il calendario World Tour 2022. La manifestazione ciclistica prenderà il via domani, domenica 20 e proseguirà fino a sabato 26 febbraio, negli Emirati Arabi Uniti. La corsa sarà caratterizzata da ben sette tappe, di cui una sarà la consueta prova a cronometro.

Questo il calendario completo delle tappe che i corridori affronteranno:

Prima tappa: Madinat Zayed – Madinat Zayed (185 km)

Seconda tappa: Hudayriyat island – Abu Dhabi Breakwater

Terza tappa: Ajman

Quarta tappa: Fujairah Fort – Jebel Jais

Quinta tappa: Ras Al Khaimah Corniche – Al Marjan Island

Sesta tappa: Expo 2020 Dubai – Expo 2020 Dubai

Settima tappa: Al Ain – Jebel Hafeet

Tra i big al via Pogacar, Vlasov, Viviani e Ganna.

UAE Tour 2022, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv e in streaming? La corsa sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 o Eurosport 2 a partire dalle 11.50 (rispettivamente canale 210 e 211 di Sky). Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Per quel che riguarda invece la diretta streaming, questa sarà possibile sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go e NOW Tv.

Non resta quindi che darsi appuntamento a domani 20 febbraio e godersi le prime emozioni di questa nuova edizione dell’UAE Tour 2022.