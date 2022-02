Vincenzo Nibali ha il Covid. La situazione e le corse che salterà

Vincenzo Nibali ha il Covid e quindi sarà costretto ad uno stop dalle corse fino alla prossima negativizzazione. Il suo team, l’Astana, ha comunicato che lo Squalo dello Stretto è asintomatico, ma dovrà sottoporsi ad uno stop forzato. Nibali dovrà quindi rivedere i suoi programmi di corsa e sarà costretto a saltare la 68° Vuelta a Andalucia 2022, conosciuta come Ruta del Sol. La corsa era in programma dal 16 al 20 febbraio. Ricordiamo che il corridore aveva già fatto l’esordio in questa nuova stagione ciclistica lo scorso 2 febbraio, alla Vuelta Valenciana.

Vincenzo Nibali ha il Covid. Come sta?

Nibali nonostante si sia positivizzato e quindi abbia il Covid, sta bene. Il corridore ha dovuto però sospendere la preparazione e rinunciare ad alcune gare. Al momento effettuerà il prossimo tampone entro i prossimi cinque giorni e se dovesse risultare negativo, potrà tornare alle corse. Al momento, il messinese spera di poter prendere parte all’Omloop Het Nieuwsblad, in programma sabato 26 febbraio. Ricordiamo invece che a marzo Nibali proverà a dare l’assalto alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-Sanremo.

Non resta quindi che fare gli auguri di una pronta guarigione allo Squalo dello Stretto, sperando di rivederlo il prima possibile in sella alla sua bicicletta, a caccia di nuovi trofei da mettere nella sua già prestigiosa bacheca.