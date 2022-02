VIDEO. Tour of Oman: Gaviria batte Cavendish allo sprint

Nella prima tappa del Tour of Oman Gaviria batte Cavendish allo sprint. Il colombiano non ha lasciato scampo all’omino dell’Isola di Man trionfando a Muscat e indossando la prima maglia di leader.

La volata è stata senza storia con Gaviria che l’ha condotta sempre davanti magistralmente pilotato dal suo fedele scudiero Richeze. Cavendish invece è apparso ancora un pò imballato e poco lesto a saltare sulla ruota dell’avversario. Quando ha lanciato il suo sprint era ormai troppo tardi. La sua rimonta si è fermata al secondo posto, ma ci saranno le occasioni per rifarsi già qui in Oman.

Tour of Oman, ordine d’arrivo: Gaviria vince facile ma c’è il ritorno di Cavendish

La facile vittoria di Gaviria era prevedibile ma non scontata. Purtroppo Cavendish -al rientro oggi- sconta un ritardo di forma anche dovuto all’incidente nella prova della Madison durante la Sei Giorni di Gand in pista. L’ultima maglia verde del Tour de France è apparso però già in discrete condizioni nonostante la sua preparazione sia stata abbastanza frammentata.

1 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 20 30 3:17:04 2 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 10 18 ,, 3 GROVES Kaden Team BikeExchange – Jayco 5 12 ,,

4 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 7 ,, 5 PENHOËT Paul Groupama – FDJ 4 ,,

Tour of Oman, il VIDEO della volata finale