Diretta tv Milano-Sanremo 2022, programma, orari e come seguirla in tv e streaming

Diretta tv Milano-Sanremo 2022, per gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in tv?

La Milano-Sanremo è la tanto attesa classica che si correrà tra poche ore, oggi, sabato 19 marzo. La corsa è arrivata alla sua 113edizione e vede la partenza alle ore 10.10, mentre l’arrivo dei corridori al traguardo finale è previsto tra le 16:50 e le 17:30. Occhi puntati su Tadej Pogacar. Lo sloveno del team UAE Emitares è considerato il favorito assoluto per il trionfo della corsa.

Diretta tv Milano-Sanremo 2022. Ecco come seguirla in diretta e in streaming

Per rispondere all’interrogativo posto in precedenza, possiamo affermare che la Milano-Sanremo 2022 sarà trasmessa in diretta e anche in chiaro. Infatti, la classica sarà trasmessa su Rai 2, però a partire dalle ore 14. Per chi fosse intenzionato a voler seguire la diretta integrale, questa è disponibile su Eurosport 2. Ricordiamo che in questo caso, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Per gli utenti c’è anche la possibilità di seguire la corsa in diretta video streaming, collegandosi sulle piattaforme Eurosport Player e Rai Play. Non resta quindi che attendere l’inizio della corsa e seguirla chilometro, dopo chilometro per scoprire chi sarà il corridore che porterà a casa l’ambito trofeo della Milano-Sanremo.