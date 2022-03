Dove vedere Gand-Wevelgem 2022: streaming e diretta TV Eurosport o Rai Sport?

Domenica 27 marzo sarà in programma la corsa belga Gand-Wevelgem (249 km totali, arrivo intorno alle ore 17) giunta all’edizione numero 84 e che farà da antipasto al Giro delle Fiandre (domenica 3 aprile); nella scorsa stagione a tagliare per primo il traguardo è stato il ciclista di casa Van Aert, che in volata ha avuto la meglio sul trio azzurro formato da Nizzolo, Trentin e Colbrelli.

Gand-Wevelgem 2022, il percorso

La Gand tradizionalmente premia i velocisti, ma le ruote veloci dovranno stare attente ai nove muri finali che potrebbero dare vita ad un attacco, anche se l’ultimo è distante 30 chilometri dal traguardo. Primi 150 chilometri dopo Ypres sostanzialmente facili e senza asperità di rilievo, poi si arriva alla sequenza di muri da percorrere di fatto due volte. In successione Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg, primo trampolino di lancio per una fuga. Seguono venti chilometri cosiddetti di ‘risciacquo’ per poi ritornare nella zona dei muri con un’altra sequenza di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. Ultimo muro a circa 30 dal traguardo, poi finale in picchiata verso Wevelgem. (fonte: quotidiano.net)

Dove vedere Gand-Wevelgem 2022 in tv e streaming

La corsa ciclistica belga Gand-Wevelgem è uno degli appuntamenti del ciclismo in tv questa settimana; sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 14.15. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN dalle ore 13.

Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme, mentre non è prevista la diretta in chiaro sulla Rai.

Gand-Wevelgem 2021, gli highlights