Dove vedere Parigi-Nizza, tappe, streaming e diretta tv

Dove vedere Parigi-Nizza? La corsa torna con la 80esima edizione targata 2022 e partirà domani, domenica 6 marzo. per concludersi il prossimo 13 marzo. L’evento ciclistico sarà suddiviso in ben otto tappe e sarà un appuntamento importante per i corridori che si avviano alle grandi corse che prenderanno il via in questa primavera.

Questo il calendario completo delle tappe:

Prima tappa, Mantes-la-Ville-Mantes-la-Ville, 160 chilometri

Seconda tappa, Auffargis-Orleans, 159 chilometri

Terza tappa, Vierzon-Dun-le-Palestel, 191 chilometri

Quarta tappa, Domerat-Montlucon, 13,4 chilometri (Cronometro)

Quinta tappa, Saint-Just-Saint-Rambert-Saint-Sauveur-de-Montagut, 189 chilometri

Sesta tappa, Courthezon-Aubagne, 214 chilometri

Settima tappa, Col de Turini-La Bollene-Vesubie, 155,5 chilometri

Ottava tappa, Nizza-Nizza, 116 chilometri

Dove vedere Parigi-Nizza? Ecco come seguire l’evento in diretta

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire la corsa in diretta tv? La risposta è si. Infatti, la corsa verrà trasmessa sui canali di Eurosport ed Eurosport 1 E 2. Ricordiamo però che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità per gli utenti di seguire anche la diretta streaming video sulle piattaforme che comprendono Eurosport. Inoltre, la corsa verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro su Rai Sport. Bisogna però precisare che la prima tappa verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 16.10, mentre le successive saranno trasmesse in differita per via della concomitanza con la tirreno-adriatico.