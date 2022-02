Sabato 5 Marzo 2022 ci sarà la 16° edizione della Strade Bianche, ecco dove vedere in diretta TV e streaming la “classica del nord” più a sud d’Europa.

Partenza e arrivo da Siena nel meraviglioso scenario di Piazza del Campo, 194 chilometri all’interno delle meraviglie della Toscana, con tanti, tantissimi, chilometri di strade bianche che rendono questa corsa unica nel suo genere. Viene giustamente definita una classica del nord Europa che però si disputa nel sud del vecchio continente. Spesso si sono distinti i campionissimi del pavé, rendendo questa corsa un succoso antipasto di quello che accadrà in Belgio nelle prossime settimane.

Protagonista iconico di questa corsa è lo svizzero Fabian Cancellara, al quale è stato intitolato lo sterrato del Monte Sante Marie perchè primo e unico in grado ad aggiudicarsi la Strade Bianche per tre volte. Il polacco Kwiatkowski appare nell’albo d’oro in due edizioni. Albo d’oro che annovera nomi del calibro di Gilbert, Alaphilippe, Van Aert e Van Der Poel.

Dove vedere Strade Bianche 2022, diretta TV e streaming

La Strade Bianche 2022 sarà in diretta tv in chiaro su RaiSport e RaiSport+HD dalle ore 14.30, con diretta streaming alla stessa ora su RaiPlay. Per gli abbonati la diretta tv su Eurosport 1 inizierà alle 13.30, così come la diretta streaming su discovery+ e Eurosport Player.

I favoriti:

POGAČAR Tadej

ALAPHILIPPE Julian

VALVERDE Alejandro

MOHORIČ Matej

MATTHEWS Michael

KÜNG Stefan



BARDET Romain

COSNEFROY Benoit

WELLENS Tim BILBAO PelloBARDET RomainCOSNEFROY BenoitWELLENS Tim