Dove vedere Trofeo Laigueglia 2022, diretta TV e streaming

Il grande ciclismo torna in Italia ecco dove vedere il Trofeo Laigueglia 2022, tradizionale appuntamento di inizio stagione, in diretta TV e streaming.

La corsa si svilupperà lungo un percorso di 202 chilometri con partenza e arrivo dalla cittadina ligure di Laigueglia. Il finale sarà in circuito in cui si dovranno affrontare il GPM di Colla Micheri e il successivo Capo Mele (storico Capo presente anche nella Milano-Sanremo). La corsa potrebbe essere resa ancor più dura dalle cattive condizioni atmosferiche.

Il Trofeo Laigueglia 2022 sarà trasmesso nelle sue fasi finali da RaiSport in diretta tv. Gli appassionati inoltre potranno seguire la corsa in diretta streaming grazie a RaiPlay, con SuperNews che vi terrà aggiornati costantemente in tutta la stagione del grande ciclismo ormai alle porte.

Dove vedere Trofeo Laigueglia 2022, i favoriti

Il Trofeo Laigueglia 2022 presenta una startlist di grande rispetto. Saranno infatti al via il Campione Olimpico Richard Carapaz e il francese David Gaudu già vincitore di una corsa in stagione. Non mancherà la partenza anche l’olandese Bauke Mollema vincitore qui lo scorso anno.

Gli italiani da tenere d’occhio sono il solito Diego Ulissi, in grado di regolare un gruppetto qualora si arrivasse allo sprint, Alessandro Covi già in buona condizione dopo le prime corse stagionali e Gianni Moscon al rientro alle competizioni e alle prime corse con l’Astana.

I favoriti:

CARAPAZ Richard

GAUDU David

MOLLEMA Bauke

ULISSI Diego

VAN BAARLE Dylan

COVI Alessandro

PORTE Richie

MOSCON Gianni

ROTA Lorenzo

GIRMAY Biniam