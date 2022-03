Malore Colbrelli, diramato nuovo aggiornamento dopo la prima notte. Le prime parole del corridore

Malore Colbrelli, diramato oggi il nuovo bollettino, dopo che il corridore ha trascorso la prima notte in ospedale dove verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Colbrelli ha ripreso conoscenza e si è messo in contatto con familiari e amici. I primi test cardiaci effettuati ieri hanno escluso funzioni compromesse. Dal comunicato diramato dal team Bahrain Victorious si legge: “Dopo essere stato ricoverato all’Ospedale Universitari di Girona Dottor Josep Trueta, Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene. Da allora è stato in contatto con familiari e amici mentre si riprende in ospedale. Oggi si sottoporrà ad ulteriori test per scoprire la causa dell’incidente di ieri. Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato segni di preoccupazione o funzioni compromesse. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”

Malore Colbrelli, le dichiarazioni del corridore

Sonny Colbrelli ha rilasciato qualche dichiarazione al riguardo del malore alla Gazzetta dello Sport spiegando: “Non ricordo nulla. Solo che ho superato il traguardo, mi sono fermato, ho preso l’acqua e mi sono accasciato. Poi il vuoto, e mi sono svegliato in ospedale. Ora sono qua, mi tengono monitorato. È stato un grande spavento, ma penso già a quando potrò tornare in gruppo”.

Non resta quindi che attendere gli esiti dei prossimi esami a cui si sottoporrà.