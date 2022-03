Malore Sonny Colbrelli, diramato il primo bollettino medico

Malore Sonny Colbrelli, ecco come sta il corridore. Lo staff medico ha diramato il primo bollettino medico sulle condizioni del corridore Sonny Colbrelli che alcuni metri dopo aver tagliato il traguardo, ha avuto un malore. L’italiano stava prendendo parte alla Volta a Catalunya conquistando la seconda posizione in questa prima tappa.

Malore Sonny Colbrelli, il bollettino medico

Dopo alcune ore dal malore del corridore, lo staff medico ha diramato il primo bollettino medico su ciò che è accaduto al corridore Colbrelli.

Nel bollettino ufficiale si legge: “Sonny Colbrelli della Bahrain Victrious, cento metri dopo aver superato la linea del traguardo, ha avuto una perdita di coscienza e convulsioni, sfociate infine in un arresto cardiaco. Il team paramedico ha assistito immediatamente il corridore, che ha effettuato la rianimazione cardio-polmonare con l’utilizzo di un defibrillatore. Sono riusciti a recuperare la situazione. In conseguenza di ciò, il ciclista è stato stabilizzato e trasportato in un’ambulanza verso l’ospedale Josep Trueta di Girona”. Sicuramente in ospedale sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Non resta che attendere le prossime ore con i nuovi bollettini medici sulle condizioni del corridore.

Facciamo gli auguri di una pronta guarigione a Sonny Colbrelli affinché torni presto, più forte di prima.