Malore per Colbrelli. Praticato il massaggio cardiaco. Le condizioni del corridore

Malore per Colbrelli al termine della Volta a Catalunya. Sono stati attimi di paura per il corridore del team Bahrain Victorious che dopo aver tagliato il traguardo in seconda posizione, è collassato. Dalle prime indiscrezioni, Sonny è stato subito assistito e gli è stato praticato prontamente il massaggio cardiaco, nonché stando alle news del El Pais, una volta cosciente, caricato in ambulanza e portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Tanta paura oggi per Sonny Colbrelli impegnato alla Volta a Catalunya. Dopo un presunto collasso, a pochi metri dal termine della corsa, il corridore si trova ora all’ospedale di Girona, dove è stato trasportato una volta tornato cosciente. Sonny è il 31enne corridore della Bahrain Victorious. Nelle prossime ore, si avranno ulteriori novità al riguardo della sua salute. Non resta quindi che attendere il bollettino medico e augurare una pronta guarigione al corridore del team Bahrain Victorious.

Precisiamo che stando a quanto riportato da tuttobiciweb, un comunicato ufficiale “sulle condizioni cliniche di Sonny Colbrelli dovrebbe essere diramato intorno alle 18.30”.

Per quel che riguarda invece la corsa, la prima tappa è stata vinta dal corridore Michael Matthews, australiano della BikeExchange Jayco.