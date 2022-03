Milano-Torino 2022, programma, orari, diretta tv e streaming

Milano-Torino 2022 è la classica in programma domani, mercoledì 16 marzo. Si tratta dell’edizione numero 102 che sancirà il vincitore della nuova edizione dopo Primoz Roglic che ha portato a casa la scorsa edizione. La corsa ritrova la sua collocazione a marzo e fa da apripista alla Milano-Sanremo che si correrà sabato 19 marzo. La partenza della corsa è fissata per le ore 11.45 da Magenta, mentre l’arrivo è previsto a Rivoli tra le 16:15 e le 16:45.

Milano-Torino 2022, dove vederla in diretta tv e streaming?

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta TV? La risposta è sì. Infatti, l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su RaiSport a partire dalle 15:00. La Milano-Torino sarà trasmessa in diretta anche su Eurosport a partire dalle ore 14:50. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un evento offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità di seguire la corsa anche in diretta streaming video. Nello specifico gli utenti potranno collegarsi sulle piattaforme: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e Sky Go.

Non resta quindi che darsi appuntamento per domani quando i corridori si contenderanno chilometro dopo chilometro la vittoria finale. Chi sarà il corridore a vincere la corsa?