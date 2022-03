Fabio Aru diventa Ambassador. Il racconto del Cavaliere

Fabio Aru diventa Ambassador di Specialized. Per l’ex corridore sardo si tratta quindi dell’apertura di una nuova collaborazione. Infatti, il Cavaliere sarà uno dei volti simbolo dell’ azienda produttrice di biciclette. Aru ha lasciato il ciclismo professionistico durante la scorsa stagione, partecipando e concludendo la sua carriera dopo la Vuelta di Spagna.

Lo stesso però aveva annunciato che non voleva abbandonare il mondo del ciclismo, ma avrebbe continuato a lavorare all’interno delle due ruote.

Fabio Aru diventa Ambassador. Le parole di ringraziamento

Fabio Aru è felice di esser rimasto nel mondo del ciclismo, seppur con un ruolo differente. Sarà infatti Ambassor di Specialized. La sua felicità traspare attraverso la sua comunicazione affidata ai social dove si legge: “Onorato di tornare a far parte della famiglia Specialized con la quale ho vissuto tantissime emozioni durante la mia carriera: questa volta lo farò in un’altra veste, quella di Ambassador, una nuova avventura che affronterò con la stessa passione di sempre per la bici”.

Ricordiamo che in carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori, vanta due podi al Giro d’Italia, la vittoria della Vuelta di Spagna nel 2015 e il quinto posto al Tour de France del 2017. Non resta quindi che augurare all’ex corridore un buon lavoro per questa nuova esperienza.