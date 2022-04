Dove vedere Giro di Romandia: diretta TV e streaming

29/04 Stage 3 | Valbroye – Valbroye (165.1k)

30/04 Stage 4 | Aigle – Zinal (Val d’Anniviers) (180.1k)

01/05 Stage 5 (ITT) | Aigle – Villars (15.84k)

Molto atteso sarà Christopher Froome dal quale ci si aspetta dei notevoli miglioramenti di condizione. Anche Thibaut Pinot si presenta al via in grande spolvero dopo la vittoria al Tour of the Alps. Anche se il vero favorito della corsa potrebbe essere il capitano della BORA Vlasov.

Al via anche il vincitore dell’ultima edizione Geraint Thomas.