Dove vedere Volta Limburg Classic 2022: diretta TV e streaming?

Ecco dove vedere Volta Limburg Classic 2022 in streaming e diretta TV. Anche l’Olanda inizia il suo calendario di classiche che culminerà con l’Amstel Gold Race del 10 Aprile.

La concomitanza di altre corse importanti del panorama internazionale di questa settimana non ha impedito la formazione di una startlist di buonissimo livello.

Il corridore più atteso della Volta Limburg 2022 è sicuramente l’idolo di casa Tom Doumulin, reduce da un periodo non fortunato. Attesi anche Andreas Kron e Philippe Gilbert che vanno ad impreziosire la startlist della corsa. Un percorso mosso e adatto a diverse interpretazioni renderà la gara molto spettacolare e non è detto che non possa arrivare un gruppetto che attacca da lontano.

Volta Limburg, ecco dove vedere la corsa di casa di Tom Doumulin

La corsa ciclistica olandese Volta Limburg Classic 2022 sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 14.30. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Abbonati a DAZN, disdici quando vuoi