Ciclismo oggi in TV. Ecco la settimana del Giro delle Fiandre

Eccoci con la consueta rubrica del ciclismo oggi in TV, con cui scopriamo l’eventuale programmazione di tutte le corse settimanali. Dalle grandi classiche monumento alle corse a tappe sparse in Europa e nel Mondo. Il ciclismo è uno sport che non si ferma mai, come la sua trasmissione sui vari canali di divulgazione.

Una guida immediata ed utile per tutti gli appassionati di ciclismo che non vogliono perdersi neanche una pedalata dei propri beniamini.

Questa settimana il focus è tutto incentrato sugli ultimi appuntamenti nelle classiche del nord. Prima la Dwars door Vlaanderen e poi il Giro delle Fiandre, seconda classica monumento dopo la Milano-Sanremo.

Tutto il meglio del ciclismo oggi in TV



Dopo il Volta Catalunya e i primi appuntamenti con le classiche del Belgio, questa settimana nessun piccolo giro di categoria Pro oppure WT.

La prima corsa significativa da seguire è il Dwars Door Vlaanderen in programma mercoledi 30 Marzo e che potrà essere seguita su Eurosport. Al via anche Tadej Pogacar che inizia a familiarizzare con le strade delle Fiandre.

Sabato 2 Aprile è in programma in Spagna il Gran Premio Miguel Indurain, anche questo in diretta su Eurosport. Antipasto del Giro dei Paesi Baschi ha in Alejandro Valverde un sicuro protagonista.

Il clou della settimana è rappresentato domenica 3 aprile dal Giro delle Fiandre. Tutti i migliori specialisti del pavé e delle classiche di un giorno si daranno battaglia in diretta Tv e streaming su Eurosport e Eurosport Player.

