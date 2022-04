Problemi di salute per Ciccone. Si ferma anche lui. Il corridore spiega la sua situazione

Problemi di salute per Ciccone. L’italiano si aggiunge ormai alla lunga lista dei corridori che per svariati motivi di salute sono costretti a fermarsi, saltare qualche corsa e rivedere il programma stagionale. In questo caso, il corridore sarebbe dovuto partire per un ritiro in altura a Sierra Nevada, ma la bronchite lo costringe a fermarsi per curarsi. Questo ritiro, serviva all’italiano come piano di avvicinamento verso il Giro d’Italia. Ora sarà quindi costretto a rivedere i suoi piani stagionali. Molto probabilmente salterà la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Problemi di salute per Ciccone. Le parole

Il corridore Giulio Ciccone ha voluto spiegare la sua situazione di salute attraverso i canali social. Nel suo profilo Instagram ha scritto: “Oggi sarei dovuto partire per Sierra Nevada, ma causa bronchite e febbre, questo è un ostacolo verso il Giro che proprio non volevo. Non resta che aspettare e sperare di stare presto meglio”.

Non resta quindi che fare gli auguri al corridore di una pronta guarigione. Ma, l’interrogativo che tutti gli appassionati di ciclismo si pongono è cosa sta succedendo quest’anno? Intanto, le squadre si ritrovano a far fronte alla situazione, modificando tutti i programmi che erano stati stilati all’inizio della nuova stagione ciclistica.