Problemi di salute per Masnada. Starà fermo per qualche mese. Salta il Giro. Le dichiarazioni

Problemi di salute per Masnada. Il corridore italiano ha la mononucleosi, ragion per cui sarà costretto a fermarsi per qualche mese. Masnada era uno dei grandi attesi per il prossimo Giro d’Italia che si vedere ora costretto a rinunciare. La Quick-Step dovrà quindi rivedere la formazione e soprattutto il ruolo di capitano che non potrà essere più ricoperto per l’occasione da Masnada.

A fare la notizia dei problemi di Masnada è il team manager Patrick Lefevere che in un’intervista rilasciata a Sporza ha spiegato i problemi del suo team. Al riguardo ha affermato: “Lo stillicidio non finisce, Van Lerberghe non corre per una commozione cerebrale, Masnada ha la mononucleosi e l’abbiamo perso per qualche mese. Non abbiamo ancora scelto chi lo sostituirà, al momento non è facile decidere, visti i tanti problemi che abbiamo”.

Fausto Masnada era partito bene in questo inizio di stagione, vincendo anche una tappa al Tour dell’Oman, poi sono iniziati a sopraggiungere i primi problemi fisici fino alla scoperta della mononucleosi che ha sconvolto tutti i programmi. Non resta che fare gli auguri di una pronta guarigione al corridore nella speranza di rivederlo presto in sella alla sua bicicletta.