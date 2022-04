Sonny Colbrelli può iniziare a fare “attività fisica leggera”. Il team spiega tutto in una breve nota

Sonny Colbrelli continua a migliorare dopo l’arresto cardiaco di cui è stato purtroppo vittima nello scorso mese. Il corridore dovrà affrontare un percorso riabilitativo molto lungo, ma il tutto sta proseguendo nel verso giusto. Infatti, gli accertamenti e i continui esami a cui si sta sottoponendo stanno dimostrando dei piccoli passi in avanti verso la normalità.

Sonny Colbrelli può iniziare a fare attività fisica leggera. La nota del team

Il team di Sonny Colbrelli, la Bahrain Victorius ha emesso una breve nota per informare sui miglioramenti ottenuti dal loro corridore. Al riguardo si legge: “In seguito all’operazione subita il 31 marzo, Colbrelil ha continuato a sottoporsi a ulteriori controlli medici presso l’unità di cardiologia dello sport dell’Università di Padova. Gli esami clinici hanno mostrato un ulteriore miglioramento della salute cardiovascolare, consentendo a Colbrelli di iniziare a praticare passeggiate e attività fisica leggera. La priorità rimane quella di monitorare costantemente le sue condizioni con un attento follow-up nei prossimi mesi per garantire la sua sicurezza e la ripresa delle regolari attività di vita”.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per vedere gli ulteriori progressi del corridore e quali saranno le sue scelte per il futuro e la sua carriera ciclistica.