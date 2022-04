Wiggins shock: “Molestato da un allenatore. Ho cercato di nascondere tutto”

Wiggins shock con delle dichiarazioni davvero forti sul suo passato. In un’ intervista al giornale Men’s Health UK l’ex corridore ha raccontato il dolore del passato: “Sono stato molestato da un allenatore quando ero giovane. Un episodio che non ho mai realmente accettato e che ha avuto delle conseguenze su di me anche da adulto. Ho cercato di nascondere tutto, ma non è facile”.

Wiggins shock. Le dichiarazioni

Wiggins ha parlato anche del rapporto violento che il patrigno aveva nei suoi confronti. Al riguardo ha spiegato: “Con me era violento. Mi dava dell’omosessuale solo perché indossavo abiti in lycra per pedalare. Mi sono chiuso in me stesso e ho avuto una vita da solitario. Sono stato un adolescente strano in certi versi, e la bicicletta mi ha aiutato a rispondere a questi ostacoli della vita”. Wiggins ha parlato anche del rapporto col suo vero padre, che lui stesso considera un eroe e gli ha fatto scoprire la passione per il ciclismo. Al riguardo riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni: “Era il mio eroe e io volevo mettermi alla prova con lui grazie alla bicicletta. Era bravo, ma un talento sprecato. Era alcolizzato, un maniaco depressivo e prendeva anche diverse anfetamine e droghe. Non ho mai ricevuto risposte quando è stato assassinato nel 2008″.

L’ex campione dal passato doloroso e difficile, ora lavora come commentatore di corse in moto per Eurosport.