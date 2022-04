Wout Van Aert potrà rientrare, dopo il Covid, per la Roubaix? Parla l’esperto virologo Marc Van Ranst

Wout Van Aert potrà rientrare, dopo la positività al Covid, per la Roubaix? Il corridore della Jumbo Visma è stato fermato proprio dall’infezione quando era nel pieno della sua forma fisica. Il Covid l’ha quindi costretto a rinunciare al Giro delle Fiandre, dove era considerato uno dei grandi favoriti. Ma ora rischia di perdere tutte le classiche di Primavera. Al momento la squadra non si è espressa sui tempi di recupero, anche perchè bisogna attendere prima che il corridore si negativizzi e poi fare tutti gli esami di routine. Infatti, ultimamente i corridori colpiti da Covid, stanno poi facendo fatica a ritornare in forma in tempi brevi.

Wout Van Aert potrà rientrare, per la Roubaix? Parla il virologo

Marc Van Ranst ha parlato della situazione chiarendo: “Le possibilità che possa essere al via non sono del 50%, ma dello 0%. Dopo una infezione al coronavirus è importante non sollecitare il corpo troppo rapidamente, così come il cuore. Van Aert vincerà un giorno la Parigi – Roubaix, ma non quest’anno”.

Il direttore sportivo Arthur Van Dongen ha spiegato ai media belgi: “È ancora presto per parlare del suo rientro. Finché non si riprende non possiamo dire niente al riguardo. La cosa importante ora è che recuperi, poi faremo gli esami medici di routine. Una volta che questi due step saranno stati affrontati, allora ci siederemo attorno ad un tavolo per comprendere se avrà senso schierarlo al via di una corsa, attività che necessita sforzi molto importanti”.