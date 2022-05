Ciclismo oggi in TV: Dunkerque in attesa del Giro d’Italia

Eccoci con la consueta rubrica del ciclismo oggi in TV, con cui scopriamo l’eventuale programmazione di tutte le corse settimanali. Dalle grandi classiche monumento alle corse a tappe sparse in Europa e nel Mondo. Il ciclismo è uno sport che non si ferma mai, come la sua trasmissione sui vari canali di divulgazione.

Una guida immediata ed utile per tutti gli appassionati di ciclismo che non vogliono perdersi neanche una pedalata dei propri beniamini.

E’ la settimana del Giro d’Italia che partirà venerdi 6 maggio dall’Ungheria. Ma prima ci sono in programma alcune brevi corse a tappe molto interessanti. In Francia va in scena la 4 giorni di Dunkerque (categoria 2.pro) e in Spagna la Ruta del Sol (categoria 2.1) entrambe da martedi 3 maggio.

Ciclismo oggi in TV, tvle corse di questa settimana

Da martedi 3 Maggio sarà possibile seguire su Eurosport la gara francese 4 giorni di Dunkerque. Una breve corsa a tappe adatte a corridori veloci e resistenti ai piccoli strappi che saranno presenti sul percorso. I nomi noti saranno Sarreau, Gilbert, McLay e Hofstetter. Ricordiamo che Eurosport è trasmesso anche da DAZN.



In Spagna si corre invece la Ruta del Sol che non avrà una trasmissione in diretta televisiva in Italia ma che potrà essere seguita con dirette testuali sui siti dedicati (OA Sport e ProCiclyngStats). Al via anche team del World Tour come la UAE e la Movistar che daranno spazio a giovani e corridori meno impiegati.

Il clou della settimana è certamente le grand depart del Giro d’Italia programmato venerdi 3 maggio dall’Ungheria. La corsa sarà trasmessa sia da Eurosport che da Rai e RaiSport. Il faro della corsa sarà Richard Carapaz e occhio alle sfida in velocità tra i migliori sprinter del lotto.

Eurosport riproporrà tutte le tappe della scorsa edizione del Giro in replica durante il corso della settimana, come antipasto alla gara di questa stagione.