Ciclismo oggi in TV: Giro dell’Appennino prima del Delfinato

Ciclismo oggi in TV. Il consueto appuntamento con tutto il grande ciclismo mondiale di questa settimana. Una settimana ricca di corse anche in Italia e che condurrà all’appuntamento clou di domenica 5 maggio quando ci sarà la partenza del Delfinato.

Il Giro dell’Appennino sarà invece la corsa cardine della settimana ciclistica italiana. In contemporanea con la partenza del Delfinato in Francia ci sarà una coda di classiche del Nord con la Bruxelles Cycling Classic.

Il grande ciclismo oggi in TV: il Delfinato come trampolino per il Tour

I grandi appuntamenti di questa settimana cominceranno il 2 Giugno, giorno della Festa della Repubblica, con il Giro dell’Appennino da Posturana a Genova per un totale di 192 chilometri. Atteso il vincitore del 2021 Ben Hermans. La corsa sarà trasmessa dalla Rai, resta da capire se in diretta TV oppure in differita. Sarà possibile seguire la diretta testuale su ProCyclingStats.

Domenica 5 Giugno sarà invece la volta della Brussels Cycling Classic, 204 chilometri con partenza e arrivo nella capitale del Belgio. Viviani, Schmid, Petit e Vliegen i corridori più attesi. La corsa sarà trasmessa dalle 15 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN.

Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora

Sempre domenica 5 Giugno sarà la volta del Giro del Delfinato, primo appuntamento di preparazione al Tour de France. Torneranno di scena il dominatore del 2021 Tadej Pogacar e il suo sfidante principale Primoz Roglic. La corsa sarà trasmessa completamente da Eurosport alle ore 14:00.