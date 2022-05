Dove vedere Tro-Bro Léon: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Tro-Bro Léon in diretta TV e streaming. La corsa francese di categoria 1.Pro è detta anche la piccola Parigi-Roubaix per i tratti in pavé disseminati sul percorso.

Un percorso di 209 chilometri con 29 piccoli settori di pavé, sterrato e lastricato. A rendere ancora più dura la corsa anche 3 muri con pendenze variabili. Al via molti corridori esperti di questo tipo di corse e tra questi il vincitore della scorsa edizione Connor Swift.

Altri corridori da tenere d’occhio sono sicuramente il norvegese della Intermarché Alexander Kristoff, Brian Coquard della Cofidis e Marc Sarreau della AG2R.

Tro-Bro Léon, ecco dove vedere la piccola Parigi-Roubaix

Sarà possibile seguire dalle ore 14:30 del 15 Maggio 2022 il Tro-Bro Léon su Eurosport. Il pacchetto DAZN offre la visione del canale.

Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora

L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.