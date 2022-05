Dumoulin deluso dopo l’Etna: “Non ho più la forza di qualche anno fa e non so spiegare il perché”

Dumoulin deluso dopo l’Etna, caratterizzante la quarta tappa del Giro d’Italia che si è corsa ieri, martedì 10 maggio. Come riportato da Tuttobiciweb, Tom ha affermato: “Ho lavorato duramente per arrivare nella migliore forma possibile a questo appuntamento. Sto lavorando ancora tanto, ma le cose non vanno come vorrei”. Il belga nella tappa di ieri, ha perso contatto col gruppo poco prima dei 10 chilometri conclusivi della frazione, arrivando al traguardo finale con un notevole ritardo dal vincitore Lennard Kamna.

Come si comporterà Tom Dumoulin nelle prossime frazione della corsa rosa?

Dumoulin deluso dopo l’Etna. Le dichiarazioni

Il corridore Tom Dumoulin ha spiegato cosa gli sta succedendo sottolineando: “Il mio corpo non reagisce più come vorrei, non ho più la forza di qualche anno fa e non so spiegare il perché. Non avevo le gambe, gli ultimi chilometri non sono stati piacevoli. Non riesco neanche a capire quale sia il problema, semplicemente non è bello rimanere così da soli”. Attualmente il corridore si trova in 52esima posizione in classifica generale con un ritardo di oltre 8 minuti dalla maglia rosa. Non resta quindi che attendere il proseguo del Giro d’Italia per comprendere se Tom Dumoulin riuscirà a migliorare la situazione attuale nella corsa rosa.