Giro d’Italia Tappa 3, orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming gratis

Giro d’Italia Tappa 3. La corsa rosa giunge alla sua terza tappa: la Kaposvar-Lago Balaton che si correrà oggi, domenica 8 maggio. Si tratta dell’ultima frazione che i corridori affronteranno in Ungheria. Infatti, dopo la giornata di oggi, la carovana in rosa si sposterà in Italia, dove martedì riprenderà l’evento. Si correrà infatti subito in Sicilia con la tappa che terminerà in cima all’Etna. La partenza è fissata per le ore 12.25, mentre l’arrivo tra le 17.03 e le 17.28.

Giro d’Italia Tappa 3: percorso e favoriti

Il percorso della terza tappa prevedere 201 chilometri. La prima parte presenta poche ondulazioni. I corridori arriveranno intorno al km 130 nella zona del Lago Balaton, costeggiato fino al traguardo volante di Badacsony. Qui i corridori saranno al 147 chilometro di corsa. Quando i corridori arriveranno a Tihany affronteranno un piccolo strappo di quarta categoria fino all’Abbazia. La tappa poi prosegue piatta con gli ultimi 500 metri in rettilineo. Le caratteristiche del percorso si presentano adatte soprattutto ai velocisti. Tra i favoriti per la vittoria della tappa ci sono: Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Arnaud Demare, Mark Cavendish e Fernando Gaviria.

Giro d’Italia: diretta tv e streaming gratis

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 3 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn, Discovery Plus ed Eurosport Player. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta che seguire la tappa per scoprire chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo finale.