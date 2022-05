Cavendish torna al Giro dopo nove anni: “Sono rilassato”

Cavendish torna al Giro dopo nove anni di assenza dalla competizione della corsa rosa. In conferenza stampa, il corridore ha affermato: “Sono rilassato, perché ho una buona squadra e la mia forma è buona. Ricordo che nel 2013 ho vinto cinque tappe quell’anno e sono stato il vincitore assoluto nella classifica a punti. Forse in questi nove anni le dinamiche della corsa sono cambiate, forse questa non sarà più la gara come la ricordo io”.

Cavendish torna al Giro dopo nove anni. Le dichiarazioni



Cavendish ha rilasciato un’intervista a quibicisport dove ha espresso le sue sensazioni sulla prima tappa che prenderà il via, domani, venerdì 6 maggio in Ungheria. Al riguardo ha dichiarato: “L’arrivo è molto impegnativo. Non solo per me, ma per tutti i velocisti puri. Mi sarebbe piaciuto molto tornare per giocarmi la maglia rosa nella prima tappa, tuttavia il percorso non me lo consente”.

Non resta quindi che attendere la giornata di domani per scoprire come andrà la prima tappa dell’edizione 2022 del Giro d’Italia. Chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo e conquistare la maglia rosa? Come si posizionerà Cavendish in classifica generale dopo la prima tappa? Non resta che seguire il Giro chilometro dopo chilometro per scoprirlo.