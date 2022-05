Giro d’Italia tappa 1, orari, percorso, favoriti e diretta tv e streaming gratis

Il Giro d’Italia prenderà il via con la prima tappa, domani venerdì 6 maggio da Budapest in Ungheria. La tappa 1 Budapest-Visegràd prevede un percorso di 195km e assegnerà la prima maglia rosa dell’edizione 2022 del Giro d’Italia. La partenza è prevista alle ore 12.40, mentre l’arrivo intorno alle 17.15.

Per quel che riguarda i favoriti occhi puntati su Mathieu van der Poel. Da non sottovalutare anche sprinter come Mark Cavendish, Caleb Ewan e Fernando Gaviria. In casa azzurra, potrebbero spuntarla Giacomo Nizzolo e Filippo Fiorelli. Infine, un colpo di scena potrebbero riservarlo anche Diego Ulissi o Alejandro Valverde.

Giro d’Italia tappa 1, il percorso

La tappa 1 del Giro d’Italia prevede un percorso di 195km, sostanzialmente piatti fino ai 5km che precedono il traguardo finale. I due sprint intermedi sono collocati al km 75,3 e al km 167,5. L’ultimo tratto dei 5km che deciderà di fatto la corsa, presenta una pendenza media è del 5% e presenta punte dell’8%.

Giro d’Italia, diretta tv e streaming gratis

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì. La diretta della prima tappa verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport fino alle 14. Il collegamento poi si sposterà su Rai 2. La tappa verrà trasmessa anche in diretta integrale su Eurosport 1 a partire dalle ore 12.10. Ricordiamo che in quest’ultimo caso, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Dazn, Discovery +, GCN.