Sonny Colbrelli annuncia sul rientro: “Ci spero”. Il racconto della speranza

Sonny Colbrelli annuncia di sperare in un suo rientro alle corse. Il corridore colto da un arresto cardiaco nei mesi precedenti sta recuperando molto in fretta la sua salute. Infatti, ha avuto già il via libera per praticare un’attività fisica leggera. Ricordiamo che all’azzurro è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, per correggere il ritmo del cuore se necessario in casi estremi.

Sonny Colbrelli annuncia sul rientro: “Ci spero”. Le dichiarazioni

Il corridore è tornato a parlare della sua speranza di poter ritornare alle corse, durante la presentazione di Rocca d’Anfo, tappa bresciana del Giro d’Italia. Al riguardo, ha dichiarato: “La speranza è l’ultima a morire e spero di tornare a gareggiare. Ci credono in tanti e io sono il primo”. Sonny ha poi parlato di quali sarebbero stati gli obiettivi stagionali: “Non avrei comunque partecipato a questo Giro d’Italia, ma avevo in programma di essere presente al prossimo Tour de France. Mi sto rimettendo molto velocemente, adesso ho avuto il via libera per fare qualche passeggiata tranquilla con la bici”.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per comprendere se e quando ci sarà la possibilità di rivedere Sonny in sella alla sua bicicletta pronto per prendere il via di nuovo in una vera e propria corsa.