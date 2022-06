Dove vedere Giro di Svizzera 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro di Svizzera 2022 in diretta TV e streaming. L’altra metà del gruppo si prepara al Tour de France attraverso le salite e le difficoltà della Svizzera. Una breve corsa a tappe che serve a testare la condizione in vista della Grand Boucle che partirà il 1° Luglio.

Otto tappe impegnative con la cronometro finale di Vaduz che probabilmente deciderà la classifica generale:

12/06

Stage 1 | Küsnacht – Küsnacht (178k)

13/06

Stage 2 | Küsnacht – Aesch (199k)

14/06

Stage 3 | Aesch – Grenchen (177k)

15/06

Stage 4 | Grenchen – Brunnen (191k)

16/06

Stage 5 | Ambri – Novazzano (193k)

17/06

Stage 6 | Locarno – Moosalp (180k)

18/06

Stage 7 | Ambri – Malbun (196k)

19/06

Stage 8 (ITT) | Vaduz – Vaduz (25.6k)

Da segnalare il ritorno alle corse di Peter Sagan e la partecipazione di Evenepoel, Vlasov, Higuita, Thomas e Yates veri favoriti per la vittoria finale. Le speranze del nostro ciclismo sono riposte nella prestazione di Domenico Pozzovivo che, dopo aver superato tutte le tappe del Giro d’Italia in Top 10, può fare un’ottima corsa. Leggi anche: Lemond: "Ho la leucemia", annuncio scioccante dell'ex campione di ciclismo

Giro di Svizzera, ecco dove vedere la corsa a tappe elvetica

Sarà possibile seguire il Giro di Svizzera tutti i giorni dalle ore 15:30 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.

Non è prevista nessuna diretta televisiva in chiaro per mezzo delle emittenti nazionali RAI e RAI Sport.