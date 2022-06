Giro di Slovenia 2022 startlist: tutto sul percorso e i favoriti

Mercoledi 15 Giugno parte il Giro di Slovenia 2022 con una startlist di tutto rispetto e con alcuni corridori che rivedremo impegnati sulle strade del Tour de France. Una corsa interessantissima con un percorso vario e imprevedibile che si articola in cinque tappe. Per la Slovenia si tratta di un appuntamento importantissimo vista anche l’importanza che il ciclismo professionistico sta assumendo, grazie alle memorabili imprese dei suoi tre tenori Roglic, Pogacar e Mohoric. Due di questi saranno presenti qui al Giro di Slovenia 2022.

Giro di Slovenia 2022, la startlist della corsa

I fari di questa corsa saranno sicuramente Tadej Pogacar della UAE e Matej Mohoric (campione sloveno in carica) della Bahrain Victorious. I due sostenuti dal pubblico di casa si daranno battaglie nelle tappe più dure del percorso. Il team di casa della Adria Mobil avrà invece in Per e Koren i suoi leader; altre squadre slovene iscritte nella startlist del Giro di Slovenia 2022 sono: il Cycling Team Kranj, il Ljubljana Gusto Santic e il Dukla Banska Bystrica.

Altri corridori di spessore sono Dylan Groenewegen (in foto), Tim Merlier, Pascal Ackermann e Vincenzo Albanese che renderanno spettacolari ed incerti gli arrivi allo sprint. Per i nostri colori grande interesse desterà la prova di Lorenzo Fortunato, qui per fare classifica generale.

Percorso e favoriti: cinque tappe e Pogacar su tutti

Queste le cinque tappe in programma:

15/06 Stage 1 | Nova Gorica – Postojna (164.4k)

16/06 Stage 2 | Ptuj – Rogaška Slatina (174.1k)

17/06 Stage 3 | Žalec – Celje (144.6k) 18/06 Stage 4 | Laško – Velika planina (152.5k) 19/06 Stage 5 | Vrhnika – Novo mesto (156.1k)

Nella categoria dei favoriti è possibile inserire un solo nome: Tadej Pogacar. Impossibile pensare a qualcuno di diverso quando il corridore della UAE partecipa ad una corsa. Anche Mohoric potrebbe dire la sua e occhio a Fortunato che in salita può sempre fare belle cose. Leggi anche: Dove vedere Atp Queen's 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Appuntamento in TV per seguire la corsa, ecco dove vedere il Giro di Slovenia 2022.