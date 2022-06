Giro Donne, il Covid costringe al forfait l’olandese Floortje Mackaij che non ha preso il via alla prima frazione, la cronometro di Cagliari in programma oggi, giovedì 30 giugno. Proprio il virus sta creando delle problematiche alle corse di ciclismo in programma in queste settimane. Anche al Tour de France infatti, ci sono state già diverse defezioni a causa del tampone negativo.

Giro Donne, parla il medico della Trek

Sulla situazione al Giro d’Italia Donne, si è espresso il medico della Trek-Segafredo Gaetano Daniele, che ai microfoni di quibicisport ha dichiarato: “Teniamo alta la guardia e soprattutto spingiamo tutti a usare le mascherine negli ambienti al chiuso. Purtroppo negli hotel nonostante ci siano delle indicazioni di massima da parte della commissione dell’Uci di usare delle accortezze, gli organizzatori non ci fanno più caso. Abbiamo richiesto tante volte ambienti separati per mangiare. Ma difficilmente è stato possibile per cui le atlete condividono la sala pranzo e il buffet con tutti gli altri ospiti della strutture”.

Non resta ora che attendere lo scorrere del tempo per comprendere cosa accadrà nei prossimi giorni, quando ci sarà il nuovo giro di tamponi alle cicliste protagoniste del Giro d’Italia Donne. La corsa consta di ben 10 frazioni con partenza e prime frazioni in Sardegna e arrivo a Padova.