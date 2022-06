Lefevere frena l’ottimismo su Evenepoel e spiega il suo punto di vista

Lefevere frena l’ottimismo su Evenepoel, affinché tutta la pressione che possa sentire addosso da coloro che si aspettano tanto da lui, possa alleggerirsi. Il corridore ha preso parte al Giro di Norvegia e col suo andamento veloce ha davvero sorpreso tutti. Gli addetti ai lavori per i dati, hanno rilevato in salita una potenza di 6,5 watt per chilo per quasi mezz’ora. Questi risultati hanno dell’incredibile e c’è già chi proietta il corridore come favorito assoluto per la Vuelta di Spagna.

Al riguardo Lefevere ha voluto spiegare la situazione rilasciando un’intervista a Het Niewsbland dove ha spiegato: “I dati sono un punto di riferimento per i corridori, ma non mi toccano. A cosa servono se non sai l’esatto peso e non tieni conto delle tattiche di corsa? Non mi preoccupo molto di questo: fare meglio di Pogacar vuol dire batterlo in corsa. 6,5 watt per chilo non bastano per diventare il favorito della Vuelta a España”.

Lefevere frena l’ottimismo su Evenepoel. Le dichiarazioni

Sulla carta, Remco Evenepoel è uno dei favoriti per la Vuelta di Spagna, ma il team manager della Quick-Step Alpha Vinyl spegne gli entusiasmi al riguardo, in modo che il corridore possa rimanere concentrato sui prossimi obiettivi. Lo stesso però è rimasto impressionato dai risultati ottenuti al Giro di Novergia, come tre vittorie di tappe e la vittoria della classifica generale.

Sui risultati ottenuti Lefevere ha sottolineato: “Il modo in cui ho visto correre Remco Evenepoel al Giro di Norvegia è irriconoscibile. Tutti hanno già parlato di come sia enormemente cresciuta la sua esplosività e lui lo ha dimostrato ancora nella prima tappa. Ma ho trovato impressionante anche la metamorfosi di mentalità: Remco corre molto più stabile, molto più rilassato”.

Non resta che attendere la prossima Vuelta di Spagna per comprendere se i pronostici del caso troveranno una fondamenta al termine della corsa.