Valverde investito da un’auto pirata. Il comunicato della Movistar e le condizioni del corridore

Valverde investito da un’auto pirata nella giornata di ieri, mentre si allenava per le strade di Murcia. Ad averne dato subito notizia, l’edizione online del giornale locale La Opinion de Murcia. L’investitore si è dato alla fuga. Coinvolti nell’incidente, oltre a Valverde anche altri due ciclisti. La polizia è intervenuta prontamente e Valverde, ferito, ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato in ospedale.

Valverde investito da un’auto pirata. Il comunicato

La Movistar, squadra di Valverde, ha emesso un comunicato sui social che così recita: “Confermiamo che Alejandro Valverde e uno dei suoi abituali compagni di allenamento sono stati coinvolti questo sabato in un incidente mentre si trovavano intorno ad Alcantarilla (Murcia). Sia Alejandro, che è stato sottoposto a test presso un centro medico della zona, sia il suo compagno, stanno bene, senza fratture o altri gravi infortuni. Alejandro rimarrà sotto osservazione per 24 ore per verificare le sue condizioni e poi verrà dimesso”.

Anche il corridore Alejandro Valverde su Instagram ha comunicato di star bene: “Voglio ringraziarvi tutti per il supporto e l’affetto che ho ricevuto oggi. Per fortuna è stato solo un grande spavento e sto bene“. In bocca al lupo ai corridori coinvolti nell’incidente, per una pronta guarigione.