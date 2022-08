Ciclismo, dove vedere Tour des Pyrenees donne: diretta TV e streaming

Dopo il ritorno del Tour de France femminile è ancora grande ciclismo rosa con il Tour des Pyrenees, ecco dove vedere la breve corsa a tappe che si disputa sulle montagne condivise tra Francia, Spagna e Andorra. Si tratta di un breve giro di tre giorni in cui si ha la particolarità delle due semi-tappe nella prima giornata del 5 agosto. Una breve frazione in linea seguita da una più impegnativa crono-squadre.

Ecco nel dettaglio le tappe che sarà possibile vedere al Tour des Pyrenees femminile:

05/08 Stage 1b | Pau – Pau(76.7k)

05/08 Stage 1a (TTT) | Artiguelouve – Lacq(27.4k)

06/08 Stage 2 | Pierrefitte-Nestalas – Col du Soulor(106.2k)

07/08 Stage 3 | Lourdes – Lourdes(117k)

Al via ci saranno anche tre team World Tour, dai quali probabilmente potrebbe uscire la vincitrice finale. I team sono: FDJ – Futuroscope, EF Education e Human Powered Healt.

Tour des Pyrenees donne: ecco dove vedere la breve corsa a tappe femminile

Le montagne e le grandi altitudini saranno ancora lo scenario di questo breve ma duro giro a tappe e noi avevamo già parlato di Tour de France femminile intervistando Edita Pucinskaite.

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire le tappe del Tour des Pyrenees tutti i giorni in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

Tutto il grande ciclismo su DAZN. Abbonati adesso