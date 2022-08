Dove vedere Campionato Europeo di ciclismo 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la prova in linea maschile del Campionato Europeo di ciclismo professionisti in diretta TV e streaming. Una corsa di 208 chilometri con partenza da Murnau e arrivo in circuito a Monaco di Baviera. Un circuito di tredici chilometri da ripetere per ben cinque volte e che non presenta grosse difficoltà altimetriche se non quelle del nervoso percorso del centro cittadino di Monaco. La prima parte invece presenterà delle difficoltà ma ben lontane dalla fase calda della corsa. Si dovrebbe decidere tutto con uno sprint finale di gruppo a meno che qualche corridore particolarmente abile non riesca a cogliere di sorpresa il plotone. L’Italia cerca ancora gloria dopo i quattro successi consecutivi in questa manifestazione. Purtroppo non ci sarà Sonny Colbrelli, campione in carica, che ha dovuto lasciare il ciclismo dopo i problemi di saluti di inizio stagione.

Ecco dove vedere il Campionato Europeo di ciclismo in linea dei professionisti in diretta TV e streaming

Sarà possibile vedere il Campionato Europeo di Monaco di Baviera il giorno 14 Agosto 2022. Le gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, con la diretta streaming disponibile quindi su RaiPlay. Non è ancora stata confermata la trasmissione della corsa da parte di Eurosport ne in Tv ne sulla piattaforma streaming.