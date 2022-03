Sonny Colbrelli: “Sono vivo per miracolo, ora ce ne vorrebbe….”

Sonny Colbrelli torna a parlare del suo status dopo gli esiti degli accertamenti effettuati in ospedale a Girona dove si trova dopo l’arresto cardiaco. Il corridore non si scoraggia e vuole ritornare in sella alla sua bicicletta il prima possibile, ma non è detto che ciò possa avvenire in tempi brevi. Infatti, ad aver piena consapevolezza di ciò, è lo stesso corridore, che come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha affermato: ” È già un miracolo se sono vivo, ora ce ne vorrebbe un altro per farmi tornare in sella”.

Sonny Colbrelli, continuano gli accertamenti

Lo staff sanitario vuole vederci chiaro sulle cause che hanno portato all’aritmia del corridore. Il corridore ha anche effettuato una risonanza magnetica al riguardo e si è in attesa di ulteriori risposte da parte dell’ospedale. Al momento Sonny si trova ancora in ospedale a Girona, e stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe già tornare a casa per la riabilitazione nella giornata di domenica. A Girona, è stato raggiunto dalla sua famiglia, amici e affetti più cari.

Non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti che arriveranno dall’ospedale.

Come sempre tanti auguri Sonny, nella speranza di rivederti presto in sella alla tua bicicletta, alla ricerca di nuovi trofei da mettere in bacheca.