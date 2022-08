Evenepoel ha le idee chiare sull’obiettivo della Vuelta di Spagna che inizia oggi la sua seconda settimana di corse. La decima tappa sarà una cronometro molto breve e Remco, detentore attuale della maglia rossa, vorrebbe portarla a casa fino alla fine.

Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl ha quindi le idee chiare sul suo obiettivo. “Il percorso verso Alicante è completamente pianeggiante. Può essere piuttosto difficile, perché saremo pieni di acido lattico. Però mi sono allenato molto su queste strade. Persino più in discesa che in salita”, ha sottolineato il corridore, come riportato da Quibicisport.

Evenepoel ha le idee chiare sull’obiettivo. Le dichiarazioni

Remco Evenepoel non nasconde il suo desiderio di una vittoria di tappa e lo esprime a chiare lettere: “Vorrei sottolineare ancora una volta che la vittoria di tappa è davvero il mio grande obiettivo. La maglia di leader è fantastica, è un sogno. Ma sono qui per una vittoria di tappa e spero di riuscirci già nella cronometro. La chiave del mio successo? L’esercizio e le salite che faccio in allenamento. Odiavo allenarmi al caldo e spesso maledicevo il mio allenatore, ma ora sto raccogliendo i frutti. E poi il lavoro della mia squadra”.

Non resta quindi che attendere ancora diverse ore per seguire la cronometro odierna e vedere se il corridore riuscirà a raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.