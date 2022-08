Focolaio Covid alla Vuelta? Riscontrato un nuovo positivo. Si ritirano in tre

Focolaio Covid alla Vuelta? Il virus non lascia in pace il ciclismo e torna a colpire anche alla Vuelta di Spagna, giunta alla sua seconda settimana di corsa. Oggi, si è registrato il nono caso di positività al Covid 19. Si tratta di Ethan Hayter della Ineos-Grenadiers, che non ha preso il via alla decima tappa, la cronometro, in programma oggi, martedì 30 agosto. Per il team si tratta, di un duro colpo, perchè si puntava molto sulle sue caratteristiche, sia per le vittorie di tappa che per supporto al capitano Carlos Rodriguez.

Focolaio Covid alla Vuelta? La situazione

Aumentano i positivi al Covid tra i protagonisti della Vuelta di Spagna. Ieri, durante il secondo giorno di riposo della Vuelta, sono risultati positivi Mathias Norsgaard della Movistar e Jarrad Drizners della Lotto Soudal. Successivamente si è aggiunto anche Edoardo Affini. In questo caso però, la Jumbo Visma, team del corridore, ha fatto sapere che si tratta di malattia e non di positività. Sono risultati positivi questa mattina anche Jose Herrada e Harry Sweeny. Floris De Tier invece, si è ritirato a causa di una lombalgia.

Non resta che attendere il prossimo giro di tamponi, per comprendere la situazione dei rispettivi corridori rimasti in corsa.