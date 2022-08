Vuelta di Spagna, tappa 8, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta di Spagna, tappa 8 in programma oggi, sabato 27 agosto. I corridori affronteranno la Pola Llaviana/Pola de Llaviana – Colláu Fancuaya. Yernes y Tamazena, una frazione breve di soli 153,4 km.

La partenza è prevista per le ore 13.10, mentre l’arrivo tra le 17.18 e le 17.43. Il favorito per la vittoria di tappa sembra essere proprio Remco Evenepoel, ma occhi puntati anche su Enric Mas, Jay Vine, Ruben Fernandez, Mark Padun, Simon Yates, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Alejandro Valverde.

Vuelta di Spagna, tappa 8. Il percorso

La frazione conta solo di 153,4 km e 6 Gpm. I corridori inizieranno subito a salire, con l’Alto de Colladona, poi ci sarà la discesa e la pianura per rifiatare prima della sequenza Alto Mozqueta e Alto Santo Emiliano. Al km 98, i corridori affronteranno un altro Gpm di terza categoria di Puerto Tenebreo che precede il Puerto de Perlavia, posto al chilometro 113. La tappa inizia di nuovo a salire al km 127 dove i corridori affronteranno la salita finale di Fancuaya che inizia a 10 dal traguardo (medie dell’8.5% e massime del 19%).

Vuelta, diretta tv e info streaming

L’ottava frazione della Vuelta di Spagna sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 14.30. Possibilità per gli utenti di seguire l’evento anche in streaming, collegandosi sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus e Dazn.