Problemi per Moscon: “Ho un’infiammazione batterica nel sangue”. La situazione

Problemi per Moscon che è costretto a posticipare il suo rientro alle corse. Infatti, il corridore ha vissuto un 2022 abbastanza turbolento col team Astana per via di diversi problemi di vario genere. Nella prima parte della stagione si è ritirato alla E3, alla Gand e al Fiandre. Inoltre, non gli è stato possibile partecipare nemmeno alla Roubaix. Prima di prendersi un periodo di riposo, ha preso il via al Tour de France ritirandosi però nel corso dell’ottava tappa.

Problemi per Moscon. Le dichiarazioni

Gianni Moscon ha spiegato alla Gazzetta dello Sport, di aver avuto un’infiammazione batterica nel sangue che ha influito sulla sua stagione ciclistica 2022. Al riguardo ha affermato: ” “Ho avuto una infezione batterica nel sangue, e abbiamo provato a curarla con antibiotici e rinforzando le difese immunitarie. Aspetto ora di aumentare progressivamente i carichi di lavoro e vedere come va. Poi a settembre ho in programma di ripetere le analisi per vedere se la situazione si è risolta”.

Ora non resta che attendere qualche settimana per comprendere la situazione di Gianni Moscon e quando potrà ufficialmente riprendere le corse in sella alla sua bicicletta col team Astana. Non resta che fare un grande in bocca al lupo al corridore per una pronta guarigione.