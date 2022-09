Ciclismo, dove vedere Giro di Romania 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro di Romania – Turul Romaniei 2022 in diretta TV e streaming. Una breve corsa a tappe di categoria 2.1 in cui potranno mettersi in evidenza molti giovani corridori italiani e stranieri. Un appuntamento ormai fisso per molte squadre Continental e Continental Pro che sta raggiungendo ottimi livelli di prestigio e competitività come sta accadendo ormai in molte corse che si disputano nell’Europa orientale. Al via i corridori della Caja Rural e della Drone Hopper sembrano i più accreditati per la vittoria finale.

Ecco nel dettaglio tutte le tappe del Giro di Romania 2022:

06/09 Stage 1 | Satu Mare – Satu Mare(2.1k)

07/09 Stage 2 | Satu Mare – Bistrița Primărie(202k)

08/09 Stage 3 | Bistrița – Târgu Mureș(181k)

09/09 Stage 4 | Târgu Mureș – Făgăraș Cetate(154k)

10/09 Stage 5 | Cristian – Curtea de Argeș(209k)

11/09 Stage 6 | București – București(96k) Al via anche la Work Service Vitalcare Vega in cui militano due corridori veramente interessanti: il primo è l'eterno Davide Rebellin che a 51 anni riesce ancora ad appendersi il numero sulla schiena; il secondo è il talentuoso Riccardo Lucca che il prossimo anno passerà professionista con la Bardiani. L'eritreo Tesfatsion è il grande favorito della corsa.

Giro della Romania 2022, ecco dove vedere tutte le tappe della corsa

Per il momento non è prevista nessuna trasmissione televisiva della corsa sulle nostre emittenti nazionali. Sarà possibile seguire tutti i live della gara in diretta testuale sul sito internet della competizione https://www.turulromaniei.ro/en/live-2022/ e sui canali social ufficiali del Turul Romaniei 2022.

La corsa si corre in parallelo con il Tour of Britain dove sono impegnati molti corridori che ritroveremo al Campionato del Mondo australiano.